Freundlicher Start in die neue Woche: Rückenwind erhielt der DAX dank der Erholung der amerikanischen Indizes am letzten Freitag zu Handelsschluss und greift die Marke von 12.800 Punkten an. Auch die Futures auf die amerikanischen Indizes lassen zu Wochenbeginn einen sehr freundlichen Beginn erwarten. Siemens Energy ab heute börsennotiert Die von Siemens abgespaltete Siemens Energy feiert heute ihr Börsendebüt. Die Aktie zeigt sich mit einer Preisspanne von 20,49 Euro zu 22,63 Euro sehr volatil ...

