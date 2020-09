Am 19.08.2020 fragten wir: "Kann der Kupferpreis den Abwärtstrend brechen?' Knapp 6 Wochen und einen Monatscandle-Schlusskurs später kann das vorläufige Fazit laufen: Ja!Dies zeigt ein Blick auf den langfristigen Kupferchart.Uns hatte die Mitte August gezeigte Dynamik des Kupferpreises bereits zuversichtlich gestimmt, weshalb wir als Arbeitshypothese von einem Trendbruch ausgingen.Der Schlusskurs des Monats August lag im Anschluss deutlich über dem langfristigen Abwärtstrend. Und auch die Umsätze waren in der Aufwärtsbewegung insgesamt deutlich höher.Im Verlaufe des Monats September kam es, insbesondere am 23.09.2020, zu einem Anstieg der Umsätze bei fallenden Kursen auf Tagesbasis. Die aktuelle Situation bei Kupfer erschein also aus Sicht der Charttechnik so, als würde der Kupferpreis von oben seine gebrochene Abwärtstrendlinie testen.Dieser Test, sollte er bestanden werden, würde wiederum den Ausbruch bestätigen. Insofern ist der Monatsschlusskurs des September 2020 am Mittwochabend von einiger charttechnischer Relevanz!

