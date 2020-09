Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich diesmal der Börsenneuling Siemens Energy. Nach der Gesundheitssparte hat Siemens heute sein Energiegeschäft an die Börse gebracht. Die Aktie hatte trotz eines positiven Umfeldes einen schwierigen Start. Jeder Siemens-Aktionär hatte für je zwei Siemens-Aktien automatisch eine Aktie von Siemens Energy erhalten. Bei den Verkäufen steht Lufthansa im Blick der Investoren. Der Chef der Kranich-Airline macht Hoffnung, dass es beim wichtigen Langstreckengeschäft endlich Fortschritte gibt. Er erwartet in den kommenden Wochen grünes Licht seitens der Regierungen für die geplanten Corona-Schnelltests auf Flügen zwischen Deutschland und Nordamerika. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv