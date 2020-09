Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street scheint die neue Handelswoche so beginnen zu wollen, wie sie die alte beendet hatte - nämlich mit massiven Kursgewinnen. Vorbörslich sind die großen US-Indizes deutlich im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Twitter, Snap, Amazon, Alibaba, Nio, Tesla und Carnival. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.