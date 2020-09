DJ Mehrheit der Deutschen schaut mit Sorge auf Corona-Winter - Umfrage

BERLIN (Dow Jones)--Die Mehrheit der Deutschen schaut laut einer Umfrage mit Sorge auf die Entwicklung der Corona-Pandemie in der kalten Jahreszeit. Nur 36,1 Prozent der Bundesbürger sind zuversichtlich, dass die Pandemie in Deutschland im Herbst und Winter unter Kontrolle bleiben wird, ergab eine repräsentative Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke-Mediengruppe. 41,6 Prozent der Befragten gaben demnach an, eher nicht oder gar nicht zuversichtlich zu sein. 21,1 Prozent sehen die Entwicklung mit gemischten Gefühlen.

Unter den Zuversichtlichen sind Männer mit 39,2 Prozent etwas häufiger vertreten als Frauen mit 33,2 Prozent. Zudem äußerten sich Befragte aus der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen deutlich öfter zuversichtlich (42,3 Prozent) als Befragte im Alter von 40 bis 49 (30,7 Prozent). Nur 25,8 Prozent der Grünen-Wähler gaben zudem an, mit Blick auf den Corona-Winter zuversichtlich zu sein, während unter den befragten Anhängern der FDP 49,1 Prozent Zuversicht signalisierten. Für die Erhebung wurden vom 23. bis 29. September insgesamt 5.056 Personen befragt.

September 28, 2020 09:43 ET (13:43 GMT)

