Manfred Knof soll die Commerzbank retten. Er kommt vom Rivalen Deutsche Bank, der ähnlich tief in der Krise steckt, wie die Gelben. Mit dieser Entscheidung überraschte der Commerzbank-Aufsichtsrat am Wochenende. Denn eigentlich sah es zunächst so aus, als ob der Lücke, die der zum Jahresende scheidende Martin Zielke zurücklässt, intern geschlossen wird. Die Aktie legt am heutigen Montag etwas deutlicher zu, dürfte aber dauerhaft kein Highflyer werden. Daher stellen wir spannende Zertifikate vor, die schon an Weihnachten schöne Gewinne bringen, wenn die Aktie nicht extrem steigt oder extrem fällt. ...

