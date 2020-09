Berlin (ots) - Showdown, Teil 1: Am Dienstag treffen in Cleveland, Ohio US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden zum ersten von drei TV-Duellen aufeinander. WELT überträgt die von Chris Wallace (Fox News) moderierte Debatte in der Nacht zu Mittwoch live von 02.55 Uhr bis 04.35 Uhr im englischen Originalton. Neben der TV-Übertragung ist das mit Spannung erwartete Rededuell auch im Livestream auf WELT.de zu sehen."LIVE - TV-Duell Trump - Biden"In der Nacht von Dienstag, 29.09. auf Mittwoch, 30.09. um 02.55 Uhr auf WELTPressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4719485