Was für ein Schock: Der US-Corona-Impfstoff-Hoffnungsträger Inovio kann die geplante Wirksamkeitsstudie seines Corona-Impfstoffkandidaten vorerst nicht starten. Wie am heutigen Montag bekannt wurde, hat die US-Gesundheitsbehörde weitere Informationen zur Studie der Phase 2/3 angefordert. Die Aktie muss daraufhin massive Kursverluste hinnehmen. Am Nachmittag verliert das Papier an der Heimatbörse in den USA mehr als 30 Prozent. Derzeit notiert die Aktie bei 11,74 Dollar. Im Hoch Ende Juni kostete ...

