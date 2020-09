Mit der Übernahme der restlichen 80 % an dem Entwickler von Diagnostikinstrumenten NeuMoDx Molecular soll das Angebot an Tests für Infektionskrankheiten - auch für Covid-19 - in den USA ausgebaut werden. Dafür legt man 248 Mio. $ auf den Tisch. Bereits 2018 hatte man ein 20-%-Paket an NeuMoDx übernommen. Nun also hat Qiagen völlig freie Fahrt. Welche bilanziellen Auswirkungen die Komplettübernahme hat, soll aber erst bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang November dargelegt werden.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

QIAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de