Für TUI ist das Jahr 2020 ein echter Alptraum, der nicht aufhören will. So sind jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" der Reederei TUI Cruises, einem Gemeinschaftsunternehme von TUI und Royal Caribbean, einige Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Doch unterkriegen lassen sich die Hannoveraner nicht: Trotz Reisewarnung will man ab Anfang Oktober die Kanaren anfliegen. Die Aktie kann davon in einem freundlichen Gesamtmarkt profitieren."Am Montagfrüh haben wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...