Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000MJC5 Finexia Financial Group Ltd. 28.09.2020 AU0000107088 Finexia Financial Group Ltd. 29.09.2020 Tausch 1:1

CA40356P1009 Guyana Goldstrike Inc. 28.09.2020 CA40356P2098 Guyana Goldstrike Inc. 29.09.2020 Tausch 5:1

CA19654L5080 Questex Gold & Copper Ltd. 28.09.2020 CA74790A1066 Questex Gold & Copper Ltd. 29.09.2020 Tausch 1:1

