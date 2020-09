An der Börse wird nicht zum Einstieg geläutet? Manchmal eben doch! Die Aktie des Pharma-Software-Entwicklers Simulations Plus lud mit einem Kaufsignal in der Vorwoche Anleger zur Party ein - heute kletterte das Papier auf ein Rekordhoch. Lohnt es jetzt noch hinterherzulaufen?Simulations Plus verteuert sich in New York am Montag um weitere 3 Prozent auf 73,01 Dollar. Im Handelsverlauf war die Aktie bis auf 74,52 Dollar und damit auf ein Rekordhoch gespurtet, dann jedoch setzten Gewinnmitnahmen ein. ...

