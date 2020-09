Der Flugzeugbauer Boeing knüpft zu Wochenbeginn an die Gewinne der Vorwoche an und springt mit einem Plus von fast sechs Prozent an die Spitze des US-Leitindex Dow Jones. Neben dem freundlichen Gesamtmarkt sorgt dabei auch die Hoffnung auf eine baldige Wiederzulassung des Krisenfliegers 737 Max für Rückenwind. Der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA will sich am Mittwoch persönlich von der Sicherheit von Boeings Krisenjet 737 Max überzeugen. Behördenleiter Steve Dickson plane am 30. September einen ...

