Wie das Nachrichtenportal "Mining Weekly' in der vergangenen Woche berichtet, sieht der World Platinum Investment Council (WPIC) Chancen für einen neuen Nachfrageimpuls für Platin durch die Dieselfahrzeug-Nachfrage.Dabei erwartet der WPIC eine Wiederbelebung der Nachfrage nach Dieselfahrzeugen vor allem in der Europäischen Union.Denn im Januar 2021 wird die Europäische Kommission den durchschnittlichen Ausstoß von Kohlendioxid für jeden europäischen Fahrzeughersteller im Vergleich zu den 95 Gramm je Kilometer aus dem Jahre 2020 messen.Im Anschluss daran will die EU-Kommission jenen Herstellern hohe Strafen auferlegen, welche die Emissionsgrenzen überschreiten.Der WPIC betont nun in seiner Mitteilung, dass die Kohlendioxid-Emissionen seit 2009 zurückgehen. Jedoch führte der Dieselskandal im Jahre 2015 dazu, dass die Autokäufer tendenziell Automobile mit Benzinmotor und höheren Emissionswerten kauften und sich der Abwärtstrend umkehrte.

