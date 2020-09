Mit dem heutigen Blick auf die DAX-Tafel in Frankfurt fragt man sich schon, woher die über das Wochenende merklich gedrehte Stimmung der Anleger herrührt. Denn weder die Situation in Sachen Corona hat sich maßgeblich verändert, noch sind andere potenzielle Risiken wie ein ungeregelter Brexit zum Jahresende und der immer schmutziger werdende Wahlkampf in den USA verschwunden. Mit Ach und Krach konnte der Deutsche Aktienindex in der vergangenen Woche den Bereich um 12.500 Punkte verteidigen. Heute ...

