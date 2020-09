Die Aktie von Ballard Power schraubt sich heute um über 8% nach oben und springt damit deutlich über die Kursmarke von 13 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten hat der Titel des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen mit Sitz in Burnaby 163,8% an Wert gewonnen (Sechs-Monats-Performance: 75,6%). Im Vorjahr konnte sich die Ballard Power-Aktie an der Börse um 185,4% verbessern...

