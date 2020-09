DJ PTA-Adhoc: Deutsche Grundstücksauktionen AG vormals Berliner Grundstücksauktionen: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und nach 9 Monaten - deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta029/28.09.2020/17:15) - Auf den gerade abgeschlossenen Herbstauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften wurden insg. 392 Immobilien im Gegenwert von rd. Eur 47,8 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft. Das ist eine Steigerung um rd. 90 % gegenüber dem Vorjahreswert von Eur 25,2 Mio.

Insgesamt war dies der höchste Quartals-Objektumsatz in der 35-jährigen Unternehmensgeschichte, er übertraf das Ergebnis des 1. Quartals 2018, das mit einem Objektumsatz von Eur 37 Mio. bisher den Spitzenwert markierte.

Insgesamt wurden 93 % der bei den Herbstauktionen angebotenen Objekte verkauft.

Ergebnisse der ersten neun Monate 2020

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochtergesellschaften haben somit in den ersten drei Quartalen 2020 auf den Auktionen und im Maklerbereich insgesamt 1.089 Immobilien für rd. Eur 107,6 Mio. (Vorjahr 1.177 Objekte für Eur 78,5 Mio.) verkauft. Die Objektumsätze liegen damit rd. 37 % über dem Vorjahresniveau. Die bereinigten Netto-Courtageeinnahmen lagen bei rd. Eur 9,6 Mio., das sind rd. 23,5 % mehr als im Vorjahr.

Insgesamt wurden 90 % aller in den ersten neun Monaten 2020 aufgerufenen Objekte verkauft.

Die Einlieferungen für die Winterauktionen entwickeln sich derzeit sehr gut. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG geht deswegen von einer positiven Entwicklung gegenüber dem Vorjahr auch im vierten Quartal 2020 aus.

