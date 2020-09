von Ralf Witzler, €uro am SonntagDie Corona-Sorgen nehmen zu, die Fallzahlen steigen und die Auflagen für die Bevölkerung in vielen Ländern werden erneut restriktiver. Und nun deutet auch das Thermometer Richtung Herbst. Experten befürchten, dass das Virus sich in der kalten Jahreszeit wieder stärker ausbreiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...