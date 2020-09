Wie sehr die Börsianer nach guten Nachrichten lechzen, dass sich die Wirtschaft wieder belebt, kann man heute sehr gut auch an der Aktie des britischen Spirituosen-Multis Diageo sehen. Denn die Aktie kann sich zum Wochenbeginn um gut 7 % (per Redaktionsschluss) verbessern, nachdem sie für das restliche Jahr einen verbesserten Ausblick gegeben hat.Kein Wunder: Denn auch Diageo, in deren Portfolio beispielsweise die Whiskymarke Johnny Walker und das Gin-Label Tanqueray sind, profitiert davon, dass wieder viele Restaurants geöffnet sind und auch der Einzelhandel sich spürbar belebt.Auch wenn man für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres, die von Januar bis Juni 2021 läuft, eher zurückhaltend bleibt, so rechnet man für das laufende erste Halbjahr bis Ende Dezember bessere Ergebnisse beim operativen Gewinn wie auch beim organischen Nettoumsatz.

