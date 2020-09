DJ Aktien Schweiz schließen fester - Sonova mit deutlichem Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der neuen Woche beendet. Teilnehmer sprachen von einer Fortsetzung der Erholung in den USA und Europa. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 10.309 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 46,93 (zuvor: 51,37) Millionen Aktien.

Im Handel geht man übergeordnet aber von einer Fortsetzung der Schaukelbörse aus. Neben der Entwicklung der Coronapandemie rückt zunehmend der Präsidentschaftswahlkampf in den USA in den Fokus mit dem TV-Duell von US-Präsident Donald Trump mit seinem Herausforderer Joe Biden. Nach Einschätzung aus dem Handel könnte die am Dienstag stattfindende erste Debatte den nächsten größeren Akzent an den Märkten setzen. Noch liegt Biden klar vorne in den Umfragen, allerdings könnte sich das mit den Debatten ändern.

Prinzipiell wäre ein Trump-Sieg aus Marktsicht vermutlich günstig für die Börsen, da sich die Anleger unter Biden vermutlich auf höhere Steuern einstellen müssten. Das klar negativste Szenario ist indes ein unklarer Wahlausgang mit möglicher Verfassungskrise, die sich über Wochen hinziehen könnte.

Bei den Einzelwerten stach die Sonova-Aktie mit einem Kursaufschlag von 14,4 Prozent hervor. Der Hörsystem-Hersteller hat aufgrund einer dynamischeren Markterholung als erwartet von der Coronavirus-Krise den Ausblick für das Gesamtjahr nach oben genommen. "In den vergangenen Monaten hat sich unser Geschäft besser als erwartet entwickelt", sagte CEO Arnd Kaldowski. Dazu habe auch das starke Produkt-Portfolio beigetragen.

Die Titel von Basilea gewannen 2,4 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat den Beginn einer neuen Studie mit einem Wirkstoff gegen Magenkrebs angekündigt.

Im SMI führten die Aktien von UBS und CS Group mit Aufschlägen von 6,1 bzw. 5,5 Prozent die Gewinnerliste an. Der europäische Bankensektor gewann 5,6 Prozent. Im Handel war von einer rein technischen Gegenbewegung auf massive Verluste die Rede. Seit Jahresbeginn weist der Sektor ein Minus von fast 50 Prozent auf. Im Fahrwasser stiegen die Aktien von Swiss Re (plus 3,7 Prozent) und Swiss Life (plus 3,2 Prozent).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2020 11:44 ET (15:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.