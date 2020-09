Der DAX hat mit einem Befreiungsschlag seine jüngsten Verluste abgeschüttelt und ist mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex schloss am Montag 3,2 Prozent höher bei 12.870,87 Punkten. In der Vorwoche hatte das Börsenbarometer fast fünf Prozent eingebüßt und war zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli gefallen. Der MDAX der 60 mittelgroßen Börsentitel zog am Montag um 1,9 Prozent auf 26.966,92 Zähler an. Der TecDAX rückte gute 1,8 Prozent auf ...

