Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Zumtobel +1,79% auf 5,7, davor 8 Tage im Minus (-10,26% Verlust von 6,24 auf 5,6), RHI Magnesita +2,2% auf 27,9, davor 6 Tage im Minus (-14,42% Verlust von 31,9 auf 27,3), Flughafen Wien -4,11% auf 23,35, davor 4 Tage im Plus (5,64% Zuwachs von 23,05 auf 24,35), Semperit -2,48% auf 17,28, davor 4 Tage im Plus (14,32% Zuwachs von 15,5 auf 17,72), Polytec +0,78% auf 5,14, davor 4 Tage im Minus (-3,59% Verlust von 5,29 auf 5,1), Porr 0% auf 11,7, davor 3 Tage im Plus (7,34% Zuwachs von 10,9 auf 11,7), RBI +2,63% auf 13,28, davor 3 Tage im Minus (-5,62% Verlust von 13,71 auf 12,94), ATX +1,97% auf 2124,06, davor 3 Tage im Minus (-2,22% Verlust von 2130,22 auf 2083,02), ATX Prime +1,74% auf 1087,55, davor 3 Tage im Minus (-1,82% Verlust von 1088,76 auf ...

