Medienberichten zufolge plant der Solarzellenhersteller Canadian Solar, seine chinesische Produktion eigenständig an die Börse zu bringen. Bereits im Vorfeld des IPOs beteiligte sich dabei der chinesische Elektroautobauer BYD am kanadischen Unternehmen. Der Deal könnte laut Insidern noch in dieser Woche offiziell verkündet werden.Wie die Nachrichtenagentur Dow Jones berichtet, wird das China-Geschäft des Solarzellenproduzenten vorab mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet. Bereits im Vorfeld des Börsengangs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...