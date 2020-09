Heute ist es endlich soweit: Viele von euch konnten die nächste SchrangTV Sendung nach meiner meditativen Auszeit kaum erwarten. Manchmal ist es im Leben wichtig Abstand zu gewinnen, um besser sehen zu können. Über das was ich dort erfahren habe, war ich selbst mehr als geschockt und möchte euch an diesen Erkenntnissen teilhaben lassen. Um den Zustand in unserem Land zu verändern, wird nun jeder Einzelne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...