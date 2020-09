Der chinesische Internetunternehmen Sina, Betreiber des Twitter-Konkurrenten Weibo, treibt nach 20 Jahren sein Delisting von der US-Tech-Börse Nasdaq voran. Daran ist auch Donald Trump Schuld. Auf dem Höhepunkt der Dotcom-Ära war die Sina Corporation, Betreiber des in China populären Infotainment-Portals Sina.com und des Microblogging-Dienstes Weibo, im Jahr 2000 an die US-Tech-Börse Nasdaq gegangen. Analysten schätzten das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt auf einen Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Jetzt will Chairman und CEO Charles Chao den Rückzug antreten - und nimmt dafür ...

