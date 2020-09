Farmville wird eingestellt. Am 31. Dezember 2020 schließt das einst erfolgreiche Spiel seine Pforten für immer. Schuld ist das Support-Ende des benötigten Flash-Players. Adobe ist direkt verantwortlich für das Ende eines der meistgespielten Spiels auf Facebook. Elf Jahre lang konnten Facebook-Nutzer Farmville innerhalb des sozialen Netzwerks spielen. Das hätte womöglich noch ewig so weitergehen können, wenn Adobe nicht den Support für den Flash-Player einstellen würde. Farmville-Ende soll versüßt werden Farmville ist in Flash geschrieben und dementsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...