Auch in der abgelaufenen Woche wiesen die internationalen Aktienmärkte in jeweiligen lokalen Landeswährungen weiterhin eine nachgebende Tendenz und anhaltend starke Tagesschwankungen auf.Daher war es in der letzten Woche auch ausschließlich der ausgeprägten Währungsschwäche des EURO gegenüber dem US-DOLLAR (- 1,8 % von 1,1840 auf nur noch 1,1613 EUR/USD) zu verdanken, dass der MSCI WORLD-Index wenigstens in der für hiesige Anleger relevantesten Euro-Umrechnung um + 0,3 % zulegte, womit allein durch diesen Währungseffekt sowie zumindest knapp behaupteter US-Aktienmärkte (S & P 500-Index: - 0,6 %) der Aufwärtstrend des MSCI World Euro - Indexes seit Mitte März auch weiterhin intakt geblieben ist.

