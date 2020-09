QUEBEC CITY, Sept. 29, 2020, ein Branchenführer für Umweltsensorlösungen für autonome Fahrzeuge und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme der Stufen 1 bis 5, freut sich, die Ernennung von Herrn Dino Rambidis zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 2. September 2020 bekanntzugeben.



Herr Rambidis verfügt über ungefähr 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Finanzmanagement bei öffentlichen und privaten Unternehmen in verschiedenen Branchen, insbesondere im Finanzsektor. Bevor er zu LeddarTech kam, war Herr Rambidis Chief Financial Officer bei der Stornoway Diamond Corporation, Senior Vice President, Corporate Finance bei Fiera Capital und Vice President, Finance and Operations bei PSP Investments.

Bei LeddarTech wird Herr Rambidis für die Leitung der Finanz-, Unternehmensbuchhaltungs-, Steuer- und Prüfungsaspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verantwortlich sein und als Finanzstratege aktiv die Ausrichtung und strategische Planung von LeddarTech und seinen Projekten mitgestalten. Herr Rambidis übernimmt die Position des CFO von Herrn Claude Doré, der in den Ruhestand tritt.

"Ich freue mich sehr, dass Herr Rambidis als Chief Financial Officer zum Führungsteam von LeddarTech stößt", so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. "Herr Rambidis verfügt über ein tiefes funktionales Know-how und technisches Wissen in allen Aspekten der Unternehmensfinanzierung, Finanzplanung und Buchhaltung, das er durch seine 30-jährige Erfahrung im privaten und öffentlichen Sektor erworben hat. Diese Erfahrung zeigt, dass Herr Rambidis über die erforderlichen Führungsqualitäten verfügt, um das Finanzportfolio von LeddarTech strategisch zu verwalten, während wir LeddarTech weiterhin in Bezug auf Erfolg und nachhaltiges Wachstum optimieren", schloss Herr Boulanger.

Herr Rambidis sagte: "Ich freue mich darauf, dem Führungsteam von LeddarTech beizutreten und die Finanzorganisation des Unternehmens zu leiten." Er fuhr fort: "LeddarTech hat sich als weltweit führender Anbieter von Sensortechnologie positioniert, die autonome und unterstützte Fahranwendungen ermöglicht. LeddarTech ist ein Unternehmen, das man nach der Erweiterung seines Lösungsportfolios um LeddarVision , einer Sensorfusions- und Wahrnehmungstechnologie für die Stufen 1 bis 5 im Zuge der Übernahme von VayaVision , beobachten sollte", schloss Rambidis.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden mit der Sensor-Fusion- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarktes zu lösen. LeddarTech liefert eine kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung für Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie, die es diesen ermöglicht, Solid-State-LiDAR-Lösungen für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine zu entwickeln. LeddarTech verfügt über 14 Generationen von Solid-State-LiDAR-Lösungen auf Basis der LeddarEngine-Plattform, die rund um die Uhr in rauen Umgebungen betrieben wird. Diese Plattform wird aktiv in autonomen Shuttles, Lastwagen, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart Cities/Factories und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 80 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens der Stufen 1 bis 5 erweitern.

