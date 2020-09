FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 29. September:

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Bundesverband Deutsche Startups, PK zum Startup-Monitor 10:30 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Ado Propiertes AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Online-Pressegespräch des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) zu Insolvenzen in der Corona-Pandemie; Hohe Haftungsrisiken für Manager 12:00 DEU: Hornbach Baumarkt und Holding Pk zu Halbjahreszahlen (detailliert) 15:00 NLD: Adyen, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte H1/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 09/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/20 (erste Schätzung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen 09/20 (erste Schätzung) 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/20 (erste Schätzung) 11:00 EUR: Dienstleistungs-, Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 09/20 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen (endgültig)

11:00 ITA: Erzeugerpreise 08/20

14:00 DEU: Verbraucherpreise Deutschland 09/20 (erste Schätzung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 08/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen Conference Board 09/20 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/20 (erste Schätzung) SONSTIGE TERMINE

DEU: Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Corona-Pandemie + 14.00 Pk mit Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD EUR/GBR: Brexit-Streit: EU und Großbritannien sprechen über Umsetzung des Austrittsvertrags und ein mögliches Anschlussabkommen. Die britische Regierung will mit einem Gesetz, über das heute erneut im Unterhaus abgestimmt werden soll, Teile des 2019 ausgehandelten und bereits gültigen EU-Austrittsabkommens aushebeln. Die EU hat London eine Frist bis zum 30. September gesetzt, die Pläne zurückzuziehen. Heute beginnt zudem eine neue Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi