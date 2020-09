DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. September

=== 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September PROGNOSE: 92 zuvor: 94 *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise September (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,6% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vj 09:30 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Videokonferenz zu den neuen Standpunkten der Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe 09:30 DE/Bundesdatenschutzbeauftragter Kelber und Bitkom-Geschäftsleiterin Dehmel, PK zu Datenschutz- herausforderungen für die deutsche Wirtschaft, Berlin *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen September *** 10:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Einbringung des Haushaltsentwurfes 2021 in den Bundestag, Berlin 10:00 DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, PK mit Geschäftsführer Daldrup zur Eröffnung des Flughafens am 31. Oktober, Berlin 10:00 DE/Bundesverband Deutsche Startups, PK zum Startup- Monitor, Berlin *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen September 10:30 DE/Alstria Office Reit-AG, Online-HV 10:30 DE/Commerzbank AG, Telefon-PK mit Chefanlagestratege Schickentanz zu Corona, US-Wahl und die Folgen für Realwirtschaft, Kapitalmärkte und private Geldanlage *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 89,0 zuvor: 87,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,9 zuvor: -12,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -13,9 Vorabschätzung: -13,9 zuvor: -14,7 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, PG (virtuell) zu Insolvenzen in der Corona-Pandemie - Hohe Haftungsrisiken für Manager 11:00 DE/Ado Properties SA, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Westenergie AG, PK zum Start als größte deutsche Regionalgesellschaft der Eon SE, Essen 12:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, Neustadt/Weinstraße 12:00 DE/Bundesarbeitsgericht (BAG), Verhandlung zur Anerkennung und Verjährung von Urlaubsansprüchen, Erfurt *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder- Ministerpräsidenten zur Corona-Krise, anschließend PK *** 14:00 DE/Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/0,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/0,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,1% gg Vj 15:15 US/Fed, Rede (online) von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der U.S. Treasury Market Conference *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 90,1 zuvor: 84,8 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verdi, bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr *** - DE/Stellenindex BA-X September *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg September - DE/Hornbach Baumarkt AG, Ergebnis 1H, Bornheim - GB/Unterhaus, Abstimmung über den finalen Entwurf des Binnenmarktgesetzes, London ===

