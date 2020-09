Microsoft (WKN:870747) stimmte kürzlich zu, ZeniMax Media im Privatbesitz für 7,5 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen. Bethesda Softworks, ein Tochterunternehmen von ZeniMax, veröffentlicht beliebte Videospiel-Franchises wie Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein und Dishonored. Es handelt sich hierbei um Microsofts größte spielbezogene Übernahme aller Zeiten und stellt die 2,5 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Minecraft-Herstellers Mojang vor sechs Jahren in den Schatten. Microsoft ...

