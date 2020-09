DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

HYBRIDFAHRZEUGE - Die gemeinnützige Forschungsorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT) und das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) legen in einer umfangreichen Studie Daten vor, die Befürchtungen der Umweltschützer bestätigen und die Geschichte vom sauberen Teilzeitstromer widerlegen. Rund 100.000 Fahrzeuge mit kombiniertem Antrieb aus Europa, Nordamerika und China haben die Forscherinnen und Forscher im Hinblick auf ihre reale Nutzung im Alltag untersucht. Für ihre statistischen Analysen nutzten sie unter anderem anonymisierte Daten, die Fahrzeughalter freiwillig an Online-Portale wie Spritmonitor oder im Rahmen früherer Befragungen übermittelt hatten. Einbezogen wurden auch Auswertungen zu Firmenfahrzeugen, die Flottenkunden zur Verfügung stellten. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Tatsächlich verbrauchen die Hybride im Schnitt doppelt so viel Sprit, wie es die Hersteller anhand der Fahrten in offiziellen Prüfzyklen angeben. Besonders desaströs fallen die Ergebnisse bei Dienstwagen aus: Dort ist der reale Verbrauch sogar viermal so hoch wie es die Herstellerangaben versprechen. (SZ)

CORONA - Anders als Mitte April verabredet, haben viele Bundesländer bis heute nicht genügend Personal zur Kontaktnachverfolgung bei Coronavirus-Infektionen im Einsatz. Bund und Länder hatten sich verständigt, mindestens fünf Personen pro 20.000 Einwohner einzusetzen. Auf Anfrage von NDR, WDR und SZ erklärten mehrere Länder, darunter auch Bayern, dies sei bislang nicht der Fall. Stattdessen hilft die Bundeswehr weiterhin häufig aus. (SZ)

AUSSENHANDEL - Der Streit zwischen den USA und China, aber auch die Spannungen zwischen Europa und Russland bedrohen das Geschäft. Anton Börner, der designierte Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), fordert dennoch einen Kurswechsel von den Europäern und der deutschen Regierung. "Es muss transparent gemacht werden, wer sich nicht an Standards hält", sagte er weiter. (Welt)

