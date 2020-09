MEDIENMITTEILUNG

Olten, 29. September 2020

ESPACE TOURBILLON: Schlüsselübergabe an die Erstkäufer

ESPACE TOURBILLON, das Leuchtturmprojekt von Swiss Prime Site Immobilien in der Industriezone Plan-les-Ouates, richtet sich an Industrie, Handwerk, Forschungslabors, KMUs und Dienstleistungsunternehmen. Der Grundstein für ESPACE TOURBILLON wurde am 5. Juni 2018 im Beisein von Staatsrat Serge Dal Busco und mehr als 200 weiteren Persönlichkeiten gelegt. Knapp zweieinhalb Jahre später stehen die fünf projektieren Gebäude. Die Baustelle, auf der über einen Zeitraum von 54 Monaten fast 1 900 Arbeiter tätig sein werden, ist nach wie vor eine der grössten in Genf. Als symbolischer Schritt für das Projekt wurden am vergangenen Freitag, 25. September 2020, die Schlüssel an die ersten Flächenbesitzer übergeben. Die Unternehmen Hilderbrand & Cie SA, Norba SA, Niru Group SA, Optitool SA und Rolf Hugli SA können nun ihre Räumlichkeiten im Gebäude A von ESPACE TOURBILLON beziehen, welches in Plan-les-Ouates den neuen Standard für Flächen dieser Art setzt. In einigen Monaten kommen weitere grosse Namen der Schweizer Industrie hinzu. Dazu gehören insbesondere Schindler und Minerg Appelsa. Bereits im Juni 2017 wurden die Gebäude C und D an die Stiftung Hans Wilsdorf verkauft. Darin führt die Stiftung die sozialen Genfer Einrichtungen Pro, Partage, Clair Bois, Trajets und das Centre Social Protestant zusammen.

ESPACE TOURBILLON besteht aus fünf Gebäuden mit jeweils sechs Stockwerken. Die Fläche zur Miete und teilweise zum Kauf umfasst insgesamt 95 000 m2. Das Areal verfügt über eine unterirdische Logistikstation und eignet sich dadurch perfekt für Unternehmen aus Industrie und Technologie. Dieser künftige Knotenpunkt liegt an bester Lage in Plan-les-Ouates und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Anfang 2022 wird zudem die Strassenbahnlinie 15 (ZIPLO) direkt vor den Gebäuden halten. Die unterirdische Logistikstation, die als Rückgrat des Standorts konzipiert ist, optimiert den Warenfluss zwischen den verschiedenen Gebäuden. Die Untergeschosse sind für Lastwagen bis zu 40 Tonnen zugänglich und entsprechen damit den Anforderungen von Industrieunternehmen. Mit einer Nutzhöhe von über 4.5 Metern garantiert die Plattform eine funktionale und sichere Logistikabwicklung. Alle Geschlossflächen sind über Lastenaufzüge (4 Tonnen Nutzlast) zugänglich. ESPACE TOURBILLON ist darüber hinaus so gestaltet, dass die täglichen Bedürfnisse der dort arbeitenden Menschen bestens abgedeckt sind. Die Gebäude sind um eine zentrale, von Bäumen gesäumte und ausschliesslich für Fussgänger reservierte Allee mit schönen Aussenflächen platziert. Lokales Gewerbe wie beispielsweise ein Supermarkt sowie ein reichhaltiges Gastronomieangebot und ein Fitnessstudio werden im Erdgeschoss in hohen Arkaden mit großen Erkern untergebracht sein. Das Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige Arbeitsumgebung und attraktive Lebensräume miteinander in Einklang zu bringen. Dies soll den sozialen Austausch und Geselligkeit auf dem Areal fördern.

Ein bedeutendes Projekt für Swiss Prime Site Immobilien in der Westschweiz

ESPACE TOURBILLON ist eines der zahlreichen Projekte von Swiss Prime Site Immobilien auf dem Genfer Gewerbeimmobilienmarkt. Andere grosse Bauvorhaben sind ebenfalls im Gange. Das bedeutendste ist Alto Pont-Rouge (2023). Swiss Prime Site Immobilien ist mit 21% ihres Portfolios in Genf investiert und damit aktiv auf dem Immobilienmarkt der Romandie positioniert. «Der erfolgreiche Abschluss dieses Projekts ist für uns von besonderer Bedeutung, da es eine neue Perspektive für Industrie- sowie Handelsunternehmen bietet und Synergien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen schafft», sagt Jean Megow, Leiter der Region West bei Swiss Prime Site Immobilien.

Eckdaten

Adresse Chemin du Tourbillon 7, 1228 Plan-les-Ouates (GE) Nutzfläche 95 000 m2 Verfügbare Mietfläche 45 000 m2 (200 bis 12 000 m2) Generalunternehmen Implenia Suisse SA Projektdauer 2017 bis 2021 Vermarktung SPG Intercity, Genève Architekt Brodbeck-Roulet, Carouge

Für weitere Informationen: www.espacetourbillon.ch

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Jean Megow, Head Region West, Swiss Prime Site Immobilien

Tél. +41 58 317 17 62 l jean.megow@sps.swiss

Mélanie Tavernier, Voxia communication

Tél. +41 22 591 22 64 l melanie.tavernier@voxia.ch

Swiss Prime Site Immobilien AG

Die Swiss Prime Site Immobilien AG ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Ihr Immobilienportfolio weist aktuell einen Wert von rund CHF 12 Mrd. aus. Der Anlagefokus von Swiss Prime Site Immobilien liegt auf Investitionen in erstklassig gelegene Qualitätsliegenschaften in der Schweiz. Diese werden hauptsächlich von kommerziellen Mietern genutzt. Ein weiteres starkes Standbein innerhalb des Geschäftsfelds sind Umnutzungen, Entwicklungen und Modernisierungen ganzer Areale.

