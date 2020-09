DJ MÄRKTE ASIEN/Weiter aufwärts - NTT Docomo mit im Fokus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem freundlichen Wochenstart an den ostasiatischen Aktienmärkten legen dort die Kurse am Dienstag überwiegend weiter zu. Unterstützung kommt von der Wall Street und aus Europa, wo es am Montag teils sehr kräftig nach oben gegangen war. Für positive Impulse sorgten unter anderem die weiter auf dem Tisch liegenden Pläne der US-Demokraten für ein weiteres Ausgabenprogramm zur Stimulierung der US-Wirtschaft in der Corona-Krise, wie auch EZB-Präsidenten Christine Lagarde mit der Aussage, dass die EZB weiter bereitstehe, nötigenfalls für weitere Stimuli zu sorgen.

Der Nikkei-Index in Tokio tritt zwar fast auf der Stelle mit 23.513 Punkten, hier würden aber viele Aktien bereinigt um ihre Dividendenabschläge gehandelt, was auf den Index drücke, berichten Marktteilnehmer. Das gilt beispielsweise für das Telekomunternehmen KDDI oder das Pharmaunternehmen Takeda, deren Kurse um je rund 3,5 Prozent nachgeben.

NTT Docomo stehen vor kräftigen Kursgewinnen. Die Aktie wird bislang noch nicht gehandelt, weil die Kaufaufträge für das Papier die Verkaufsaufträge so weit übertreffen, dass noch kein Kurs festgestellt werden konnte. Hintergrund ist ein Übernahmeangebot durch die Muttergesellschaft Nippon Telegraph and Telephone für die Mobilfunktochter, über das das NTT-Management berät. NTT besaß am 31. März 66,2 Prozent der Stimmrechte, die Komplettübernahme könnte bis zu 40 Milliarden Dollar kosten, sollte für den Kauf eine Prämie gezahlt werden. Der Kurs der Muttergesellschaft gibt um 2,5 Prozent nach.

In Seoul legt der Kospi etwas deutlicher zu um 0,8 Prozent und auch in Schanghai und in Sydney legen die Indizes zu, wenn auch etwas weniger deutlich. In Südkorea trage eine besser als erwartet ausgefallene Industrieproduktion zur guten Stimmung im Vorfeld der dreitägigen Erntedank-Feiertagspause ab Mittwoch bei, heißt es.

Trotz des positiven Momentums in Schanghai warnen Händler dort, dass dieses wohl kurzlebig sein dürfte, zum einen wegen der ab Donnerstag beginnenden siebentägigen Feiertagspause in China, zum anderen, weil die Präsidentenwahl in den USA im November Unwägbarkeiten mit sich bringe. Für Zuversicht sorgten zuletzt im August stark ausgefallene Gewinne der chinesischen Industrie, die auf eine sich weiter erholende Wirtschaft hindeuten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.956,20 +0,07% -10,89% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.513,04 +0,01% -1,91% 08:00 Kospi (Seoul) 2.326,97 +0,81% +5,88% 08:00 Schanghai-Comp. 3.234,39 +0,52% +6,04% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.418,23 -0,25% -17,65% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.497,93 +0,60% -23,29% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.510,34 -0,09% -5,01% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 14:34 % YTD EUR/USD 1,1674 +0,1% 1,1665 1,1676 +4,1% EUR/JPY 123,18 +0,1% 123,08 123,04 +1,0% EUR/GBP 0,9078 -0,1% 0,9085 0,9056 +7,3% GBP/USD 1,2859 +0,2% 1,2840 1,2892 -3,0% USD/JPY 105,52 +0,0% 105,52 105,38 -2,9% USD/KRW 1169,28 +0,2% 1167,44 1169,96 +1,2% USD/CNY 6,8235 +0,2% 6,8119 6,8132 -2,0% USD/CNH 6,8254 +0,1% 6,8180 6,8185 -2,0% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7083 +0,1% 0,7073 0,7068 +1,1% NZD/USD 0,6567 +0,2% 0,6553 0,6561 -2,4% Bitcoin BTC/USD 10.698,63 -1,7% 10.885,76 10.915,51 +48,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,40 40,60 -0,5% -0,20 -28,9% Brent/ICE 42,25 42,43 -0,4% -0,18 -31,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.882,21 1.880,90 +0,1% +1,31 +24,0% Silber (Spot) 23,61 23,68 -0,3% -0,07 +32,2% Platin (Spot) 882,48 885,73 -0,4% -3,25 -8,6% Kupfer-Future 3,00 2,98 +0,4% +0,01 +6,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2020 00:43 ET (04:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.