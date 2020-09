TORONTO (ONTARIO), 28. September 2020. Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das "Unternehmen" oder "DDC") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Unterstützung seines Verkaufsvertreters Air Canada (TSX: AC) mit Wirkung zum 28. September 2020 eine Absichtserklärung (die "LOI") mit Astral Aerial Solutions Limited mit Sitz in Kenia unterzeichnet hat.

Gemäß den Bedingungen der LOI werden die Parteien gemeinsam mit der lokalen Regulierungsbehörde (Kenya Civil Aviation Authority) kooperieren und zusammenarbeiten und in Zusammenarbeit Marktchancen für die Drohnenlieferlösung von DDC in Kenia identifizieren und sondieren, um auf eine endgültige Vereinbarung für diesen Markt hinzuarbeiten.

"Wir freuen uns sehr bei unserer ersten internationalen Gelegenheit mit Astral Aerial auf eine Vereinbarung für die Drohnenlogistiklösung von DDC in Kenia hinzuarbeiten. Es gibt zahlreiche mögliche Anwendungen: vom traditionellen Frachttransport für die letzte Meile bis hin zu Bergbau, Öl & Gas, Gesundheitswesen, humanitärer Hilfe und Infrastruktur-Inspektionsdiensten. Astral Aviation, die Muttergesellschaft von Astral Aerial, genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf und wir freuen uns auf den Aufbau einer Geschäftsbeziehung mit der Firma", meint Michael Zahra, President und CEO von DDC.

"Wir fühlen uns geehrt, mit Drone Delivery Canada zusammenzuarbeiten und von ihrer Erfahrung in der Bereitstellung innovativer drohnengestützter Logistikplattformen in Kanada zu lernen, um diese in Afrika einzusetzen. Die kanadische Technologie kann verschiedenen Sektoren in Afrika, insbesondere im Gesundheitswesen und in der Anbindung von entlegenen Gemeinschaften, zugutekommen", erklärt Herr Sanjeev Gadhia, Chief Executive Officer von Astral Aerial Solutions und Astral Aviation.

Über Astral Aerial Solutions Ltd

Astral Aerial Solutions ist ein neu lizenzierter Drohnenbetreiber in Kenia, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Drohnenrevolution in Afrika auszulösen. Das Unternehmen will Afrikas Problem durch eine Anpassung von Technologien und Innovationen lösen, sodass der Kontinent den Sprung in die Zukunft schaffen kann. Die Vision von Astral Aerial besteht darin, die innovativsten, flexibelsten und kostengünstigsten integrierten Lösungen für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) und unbemannte Flugsysteme (AUS) anzubieten, die nachhaltige Auswirkungen für seine Kunden haben werden.

Astral Aerial wurde von Airbus als Top-10-Start-up-Unternehmen im Technologiebereich im Jahr 2018 eingestuft und 2017 mit dem IATA Cargo Innovation Award ausgezeichnet. Außerdem wurde es von der Weltbank als führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse und landwirtschaftliche Intelligenz während ihres Disruptive Agricultural Technology-Wettbewerbs anerkannt.

Astral Aerial möchte innovative drohnengestützte Lösungen für die Bereiche Frachtlieferung, Landwirtschaft und Inspektion von Versorgungseinrichtungen anbieten und richtet eine Schulungsakademie ein, die Jugendliche in Afrika durch Online-Training befähigen soll.

Astral Aerial ist mit Astral Aviation, einer etablierten Frachtfluglinie mit starker Präsenz in Afrika und Europa verbunden, die über eine vielseitige Flotte von 14 Frachtflugzeugen und ein Netzwerk von 50 Zielorten verfügt.

https://astral-aerial.com

https://www.astral-aviation.com

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als "Software as a Service"-(SaaS) -Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC.

https://www.linkedin.com/company/drone-delivery-canada

https://www.youtube.com/dronedeliverycanada

https://www.facebook.com/dronedeliverycanada

https://www.instagram.com/dronedeliverycanada

https://twitter.com/DroneDeliveryCa

Für weitere Informationen:

Anleger:

Herr Michael Zahra, Chief Executive Officer und

Herr Bill Mitoulas

Telefon: (416) 479-9547

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Medien:

Herr Nelson Hudes

Hudes Communications International

Telefon: (905) 660-9155

E-Mail: nelson@hudescommunications.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA26210W1005