NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 102 Euro angehoben. Die Konsensschätzungen für den Konsumgüterhersteller erschinenen ihm niedrig, schrieb der neu für Henkel zuständige Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stimmung für die Aktie sei negativ, nachdem das Management die Erwartungen an die Profitabilität gedrosselt habe. Vor allem im Klebstoffgeschäft rechnet der Experte mit einer Erholung der Margen./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 12:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006048432