In den letzten Tagen gestaltete sich der Handel bei USD/JPY hochgradig spannend. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hatte der Japanische Yen noch das "Kommando" und hielt den Druck auf den US-Dollar hoch. In dessen Folge musste der US-Dollar noch einmal in Richtung 104,0 JPY abtauchen, ehe er eine Erholung initiieren konnte. Die aktuelle Konstellation bei USD/JPY lässt ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...