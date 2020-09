HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Beiersdorf von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 93 auf 94 Euro angehoben. Die Bewertung der Papiere des Hamburger Konsumgüterherstellers sei nun fairer, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den nächsten Kurstreiber sieht er in den Neunmonatsumsätzen Ende Oktober./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005200000