FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH bis FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Koreanischen Erntedankfest (Chuseok) geschlossen.

TAGESTHEMA

Tagesthema I

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten am Dienstag über die nächsten Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie (14.00 Uhr). Im Mittelpunkt der Beratungen stehe die Frage, wie auf das "zugespitzte Infektionsgeschehen" zu reagieren sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. In der Runde dürfte es auch darum gehen, welche Corona-Maßnahmen bundesweit greifen und welche regional unterschiedlich eingesetzt werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädierte für eine bundesweit einheitliche "Corona-Ampel". Dieses müsse sich an den aktuellen Infektionen orientieren und bei einem Anstieg einen Mechanismus auslösen. In einigen Bundesländern gibt es eine solche "Ampel" bereits. Ebenfalls in der Diskussion ist eine Obergrenze von Teilnehmern privater Feiern. Die Ergebnisse der Beratungen sollen am Nachmittag auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Tagesthema II

Die Demokraten unternehmen einen neuen Versuch, Bewegung in die Verhandlungen über neue Hilfsmaßnahmen für die US-Wirtschaft zu bringen. Eine Gesetzesvorlage der Demokraten sieht nun vor, 2,2 Billionen Dollar in die Hand zu nehmen, u.a. zur weiteren Unterstützung der durch Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen. Diese sollen nach dem Vorschlag wie bislang 600 Dollar monatlich erhalten. Die Demokraten dürften aber im Senat auf starken Widerstand stoßen. Dort haben die Republikaner die Mehrheit, die sich zuletzt gegen große, neue und schuldenfinanzierte Hilfspakete ausgesprochen hatten. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass die Vorschläge der Demokraten durchkommen, die damit aber ihren Wählern signalisieren, etwas für das Land tun zu wollen. Neben der Arbeitslosenunterstützung soll das neue Paket Hilfen für Restaurants, Fluggesellschaften und Kinderbetreuungszentren enthalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:30 DE/Alstria Office Reit-AG, Online-HV

10:30 DE/Commerzbank AG, Telefon-PK mit Chefanlagestratege Schickentanz zu Corona, US-Wahl und die Folgen für Realwirtschaft, Kapitalmärkte und private Geldanlage

11:00 DE/Ado Properties SA, Online-HV

11:30 DE/Westenergie AG, PK zum Start als größte deutsche Regionalgesellschaft der Eon SE, Essen

12:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, Neustadt/Weinstraße

Im Laufe des Tages:

- DE/Hornbach Baumarkt AG, Ergebnis 1H, Bornheim

DIVIDENDENABSCHLAG

RCM Beteiligungs AG: 0,06 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen September PROGNOSE: 92 zuvor: 94 - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise September (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,6% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung September Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 89,0 zuvor: 87,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,9 zuvor: -12,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -13,9 Vorabschätzung: -13,9 zuvor: -14,7 - DE 14:00 Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/0,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/0,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,1% gg Vj - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 90,1 zuvor: 84,8 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026 im Volumen von 2,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion neuer 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 4,0 bis 4,5 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Februar 2024 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2028 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.882,50 0,21 S&P-500-Indikation 3.368,00 0,25 Nasdaq-100-Indikation 11.441,50 0,30 Nikkei-225 23.609,60 0,42 Schanghai-Composite 3.233,89 0,51 +/- Ticks Bund -Future 174,61 4 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.870,87 3,22 DAX-Future 12.855,00 2,51 XDAX 12.874,95 2,50 MDAX 26.966,92 1,94 TecDAX 3.068,27 1,75 EuroStoxx50 3.223,19 2,75 Stoxx50 2.938,07 1,94 Dow-Jones 27.584,06 1,51 S&P-500-Index 3.351,60 1,61 Nasdaq-Comp. 11.117,53 1,87 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,59 -3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Plus zu Wochenbeginn werden die europäischen Börsen zum Handelsstart am Dienstag etwas höher erwartet. So stellt IG den DAX am Morgen bei 12.908 Zählern nach einem Schluss von 12.871 Zählern am Montag. Der wichtigste Termin findet mit dem ersten TV-Duell von US-Präsidenten Donald Trump mit seinem Herausforderer Joe Biden erst nach Handelsschluss statt und kann dann morgen erst von den europäischen Investoren goutiert werden. Sollte sich das Rennen in den verbleibenden fünf Wochen bis zur Präsidentschaftswahl noch einmal enger gestalten, werden nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, Investoren wohl verstärkt US-Staatsanleihen und den US-Dollar als "sichere Häfen" nachfragen. Sollte sich dagegen der Vorsprung Bidens ausweiten, rechnet Stephan mit gegensätzlichen Bewegungen, also einer höheren Nachfrage nach Risikoassets. Leicht versöhnliche Töne sind zudem von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu hören, die sich vorsichtig optimistisch zeigt, dass die EU und Großbritannien in den festgefahrenen Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen doch noch ein Abkommen vereinbaren können.

Rückblick: Hausse - Fundamental stützten die überzeugenden Zahlen zu den chinesischen Industriegewinnen die Erholungsbewegung der Börsen. Im Handel geht man übergeordnet aber von einer Fortsetzung der Schaukelbörse aus. Neben der Entwicklung der Coronapandemie rückt zunehmend der Präsidentschaftswahlkampf in den USA in den Fokus. Stärkster Sektor waren Bankenwerte mit einem Plus von durchschnittlich 5,6 Prozent. Im Sektor legten HSBC um 8,9 Prozent zu, nachdem der chinesische Versicherer Ping An seine Beteiligung an der Bank leicht aufgestockt hatte. Die HSBC-Aktie war allerdings in der Vorwoche auf das niedrigste Niveau seit 1995 gefallen. Deutsche Bank verbesserten sich um 7,4 Prozent. Diageo rückten 6,1 Prozent vor - der Konzern hat einen günstigen Ausblick für das US-Geschäft geliefert. Arcelormittal gewannen 10,9 Prozent. Der Stahlkonzern verkauft seine Tochter Arcelormittal USA für etwa 1,4 Milliarden Dollar an den Bergbaukonzern Cleveland-Cliffs und hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der Verkauf wird nach Einschätzung von Jefferies einen deutlichen Abbau der Schulden zur Folge haben.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - Im DAX stand die Abspaltung von Siemens Energy vom Mutterkonzern im Mittelpunkt des Interesses. Die Aktie von Siemens verlor 1,5 Prozent, Siemens-Energy-Papiere schlossen bei 21,21 Euro. Die Aktie von Siemens Energy wurde einen Tag lang als 31. Titel in die Liste des Deutschen Aktienindex (DAX) aufgenommen. Derweil ist die Commerzbank auf der Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden bei der Konkurrenz fündig geworden. Manfred Knof, derzeit Chef des heimischen Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank, wird ab dem 1. Januar 2021 Vorstandsvorsitzender der Commerzbank AG und damit Nachfolger von Martin Zielke. Für die Commerzbank-Aktie ging um 5,6 Prozent nach oben. Für LPKF ging es um 10,3 Prozent nach oben. Nachdem das Unternehmen zuletzt vor allem beim Auftragseingang die Investoren nicht überzeugen konnte, hat der Laserhersteller nun einen Rahmenvertrag mit einem Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen abgeschlossen. Nach einer Kaufempfehlung durch Warburg legten Jenoptik um 7,1 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Siemens Energy hat sich im nachbörslichen Handel am Montag wenig verändert gezeigt. Die Titel der von Siemens abgespaltenen Energiesparte hatten ihren ersten Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Kurs von 21,21 Euro beendet. In den Handel gestartet war sie am Morgen mit 22,01 Euro, im Tageshoch notierte sie sogar bei 22,98 Euro. Die Aktie von Koenig & Bauer zeigte sich unverändert bei Lang & Schwarz. Der Druckmaschinen-Hersteller hat sein auf vier Jahre angelegtes Effizienzprogramm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ausgeweitet.

USA / WALL STREET

