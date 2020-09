Der Autozulieferer Hella veräußert sein Geschäft mit Frontalkamerasoftware an Car.Software Organisation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Der zu zahlende Kaufpreis führe zu einem außerordentlichen Ertrag in der Größenordnung von rund 100 Millionen Euro, teilte das Lippstädter Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch mit.

