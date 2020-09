Der DAX-Future verliert im asiatischen Handel an positivem Momentum. Kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse wird der DAX-Future nur noch unverändert zum Schlusskurs bei 12.875 Punkten gehandelt. Die US-Futures halten sich noch im Plus und setzen den positiven Trend der Wall Street fort. Der S&P 500 Future notiert 0,26 % höher bei 3.354 Punkten und der Nasdaq-Future wird 0,22 % höher bei 11.420 Punkten gesehen.Short-Squeeze in Frankfurt. Die Bären sahen sich am Montag gezwungen, ihre Short-Positionen von letzter Woche einzudecken, was zu einer sehr starken Erholungsrallye führte. Der DAX kletterte den ganzen Tag über und schloss dicht am Tageshoch bei 12.870,87 Punkten. Ein Plus von 3,22 %. Siemens war mit einem Minus von -0,82 % die einzige Aktie im DAX, die mit einem Verlust aus dem Tag ging. Der Abschlag resultierte jedoch aus dem Spin-off von Siemens Energy, die einen schweren Start hatten. Die größten Gewinner im DAX waren am Montag die Aktien der Deutschen Bank (+7,35 %) und BASF (+5,05 %). Die Banken profitierten europaweit von der Ankündigung der EZB, dass man zu weiteren Stützungsmaßnahmen bereit ist, wenn dies notwendig wird.

