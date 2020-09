Silber besitzt starke Eigenschaften wie Leitfähigkeit, die in der Industrie begehrt sind. Zusammen mit der steigenden Investmentnachfrage sollte dies den Preis hochtreiben, damit auch die Aktien der Silber-Unternehmen "Silber wird zunehmend in Technologien zur Energieumwandlung eingesetzt. Eine der Anwendungen ist die Elektromobilität. Silber ist ein ausgezeichnetes leitfähiges Element; es wird zwar nicht zur Herstellung von Batterien verwendet, aber zur Herstellung einzelner Zellen in Baugruppen ...

