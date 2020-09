DJ Transactions in own shares

Hibernia REIT plc (HBRN) Transactions in own shares 29-Sep-2020 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 29 September 2020 Hibernia REIT plc (the "Company") Transactions in own shares The Company announces that on 28 September 2020 it purchased a total of 400,000 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares 400,000 Nil purchased Highest price paid (per &euro1.0100 n/a ordinary share) Lowest price paid (per &euro0.9960 n/a ordinary share) Volume weighted average &euro1.0039 n/a price paid (per ordinary share) Following the settlement of the above purchases, the Company holds no ordinary shares in treasury and has 677,530,718 ordinary shares in issue, each carrying the right to one vote. This figure should be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007 (as amended). Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average Price XDUB EUR 400,000 1.0039 XLON EUR Nil n/a In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below. Contacts: Hibernia REIT plc +353 1 536 9100 Sean O'Dwyer, Company Secretary Appendix Transaction Details Issuer Name Hibernia REIT plc LEI 635400MHRA4QVVFTON18 ISIN IE00BGHQ1986 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR Euronext Dublin Number of Price per Trading Time of Transaction Shares Share venue transaction Reference Number (EUR) 3,367 1.0060 XDUB 08:12:06 00023486195TRDU1 6,057 0.9990 XDUB 08:12:47 00023486202TRDU1 5,988 1.0060 XDUB 08:36:02 00023486723TRDU1 6,263 1.0060 XDUB 08:36:02 00023486722TRDU1 2,398 1.0000 XDUB 08:41:40 00023486789TRDU1 3,456 0.9980 XDUB 08:44:43 00023486807TRDU1 664 1.0000 XDUB 09:02:51 00023487069TRDU1 680 1.0020 XDUB 09:16:35 00023487248TRDU1 13,180 1.0020 XDUB 09:34:08 00023487519TRDU1 6,218 1.0020 XDUB 09:34:08 00023487518TRDU1 3,234 0.9970 XDUB 09:45:03 00023487679TRDU1 718 0.9960 XDUB 09:59:55 00023487979TRDU1 67 0.9960 XDUB 09:59:55 00023487980TRDU1 1,292 0.9990 XDUB 10:10:36 00023488048TRDU1 2,381 0.9990 XDUB 10:10:36 00023488047TRDU1 411 0.9990 XDUB 10:10:36 00023488046TRDU1 2,470 0.9990 XDUB 10:10:36 00023488045TRDU1 454 0.9990 XDUB 10:19:44 00023488082TRDU1 2,802 0.9990 XDUB 10:19:44 00023488081TRDU1 2,078 0.9990 XDUB 10:29:01 00023488123TRDU1 557 0.9990 XDUB 10:29:01 00023488122TRDU1 807 0.9990 XDUB 10:29:01 00023488121TRDU1 3,014 0.9990 XDUB 10:38:39 00023488163TRDU1 3,308 1.0000 XDUB 10:47:21 00023488196TRDU1 6,195 1.0000 XDUB 10:48:26 00023488206TRDU1 6,050 1.0000 XDUB 10:48:26 00023488205TRDU1 1,018 1.0000 XDUB 11:14:49 00023488453TRDU1 1,924 1.0000 XDUB 11:14:49 00023488452TRDU1 3,079 1.0000 XDUB 11:14:49 00023488451TRDU1 1,041 1.0000 XDUB 11:14:49 00023488450TRDU1 1,971 1.0000 XDUB 11:14:49 00023488449TRDU1 3,079 1.0000 XDUB 11:14:49 00023488448TRDU1 5,894 1.0000 XDUB 11:14:49 00023488447TRDU1 3,095 1.0040 XDUB 11:31:27 00023488639TRDU1 3,148 1.0040 XDUB 11:48:40 00023488797TRDU1 3,751 1.0060 XDUB 12:10:48 00023488967TRDU1 5,878 1.0060 XDUB 12:10:48 00023488966TRDU1 1,762 1.0060 XDUB 12:10:48 00023488965TRDU1 2,516 1.0060 XDUB 12:10:48 00023488964TRDU1 2,081 1.0060 XDUB 12:10:48 00023488963TRDU1 962 1.0060 XDUB 12:10:48 00023488969TRDU1 1,762 1.0060 XDUB 12:10:48 00023488968TRDU1 1,119 1.0060 XDUB 12:10:48 00023488970TRDU1 1,356 1.0060 XDUB 12:18:27 00023489026TRDU1 2,902 1.0060 XDUB 12:18:27 00023489025TRDU1 2,081 1.0060 XDUB 12:18:27 00023489024TRDU1 1,762 1.0060 XDUB 12:18:27 00023489023TRDU1 279 1.0060 XDUB 12:18:27 00023489029TRDU1 918 1.0060 XDUB 12:18:27 00023489028TRDU1 474 1.0060 XDUB 12:18:27 00023489027TRDU1 2,500 1.0080 XDUB 12:50:31 00023489122TRDU1 908 1.0080 XDUB 12:50:41 00023489124TRDU1 1,882 1.0100 XDUB 12:57:54 00023489147TRDU1 4,412 1.0100 XDUB 12:57:54 00023489146TRDU1 173 1.0100 XDUB 12:57:54 00023489148TRDU1 6,090 1.0100 XDUB 13:14:03 00023489208TRDU1 6,330 1.0100 XDUB 13:14:03 00023489207TRDU1 3,992 1.0100 XDUB 13:14:03 00023489206TRDU1 6,109 1.0100 XDUB 13:14:03 00023489205TRDU1 1,728 1.0100 XDUB 13:14:03 00023489209TRDU1 5,917 1.0100 XDUB 13:36:30 00023489422TRDU1 6,502 1.0100 XDUB 13:36:30 00023489421TRDU1 167 1.0080 XDUB 13:46:59 00023489499TRDU1 1,965 1.0080 XDUB 13:46:59 00023489498TRDU1 2,941 1.0080 XDUB 13:46:59 00023489497TRDU1 945 1.0080 XDUB 13:46:59 00023489496TRDU1 3,190 1.0080 XDUB 13:46:59 00023489495TRDU1 3,097 1.0080 XDUB 13:54:46 00023489551TRDU1 3,100 1.0080 XDUB 13:54:46 00023489550TRDU1 2,800 1.0080 XDUB 14:00:45 00023489598TRDU1 3,192 1.0080 XDUB 14:05:45 00023489651TRDU1 3,239 1.0080 XDUB 14:05:45 00023489652TRDU1 2,732 1.0060 XDUB 14:11:47 00023489691TRDU1 642 1.0060 XDUB 14:11:47 00023489692TRDU1 3,003 1.0040 XDUB 14:28:22 00023489838TRDU1 2,877 1.0040 XDUB 14:28:22 00023489837TRDU1 2,930 1.0040 XDUB 14:28:22 00023489836TRDU1 3,185 1.0040 XDUB 14:28:22 00023489835TRDU1 2,953 1.0040 XDUB 14:28:22 00023489834TRDU1 2,917 1.0040 XDUB 14:28:22 00023489833TRDU1 3,099 1.0020 XDUB 14:38:29 00023490087TRDU1 3,008 1.0020 XDUB 14:38:29 00023490086TRDU1 3,366 1.0020 XDUB 14:38:29 00023490085TRDU1 3,028 1.0020 XDUB 14:38:29 00023490084TRDU1 275 1.0020 XDUB 14:39:20 00023490100TRDU1 1,314 1.0020 XDUB 14:40:00 00023490112TRDU1 2,884 1.0020 XDUB 14:47:41 00023490228TRDU1 2,857 1.0020 XDUB 14:47:41 00023490227TRDU1 3,196 1.0020 XDUB 14:47:41 00023490226TRDU1 3,222 1.0020 XDUB 14:47:41 00023490225TRDU1 3,123 1.0020 XDUB 14:55:22 00023490299TRDU1 3,051 1.0020 XDUB 14:55:22 00023490298TRDU1 3,032 1.0020 XDUB 14:55:22 00023490297TRDU1 2,993 1.0020 XDUB 15:00:00 00023490338TRDU1 3,219 1.0020 XDUB 15:00:00 00023490337TRDU1 94 1.0020 XDUB 15:21:27 00023490842TRDU1 3,305 1.0020 XDUB 15:37:27 00023491335TRDU1 3,188 1.0020 XDUB 15:37:27 00023491334TRDU1 3,406 1.0020 XDUB 15:37:27 00023491333TRDU1 3,296 1.0020 XDUB 15:37:27 00023491332TRDU1 1,907 1.0020 XDUB 15:37:27 00023491337TRDU1 619 1.0020 XDUB 15:37:27 00023491336TRDU1 5,911 1.0040 XDUB 15:39:08 00023491375TRDU1 7,573 1.0040 XDUB 15:39:08 00023491374TRDU1 255 1.0040 XDUB 15:39:20 00023491382TRDU1 7,573 1.0040 XDUB 15:39:20 00023491381TRDU1 1,205 1.0040 XDUB 15:39:20 00023491380TRDU1 2,913 1.0040 XDUB 15:42:54 00023491451TRDU1 3,291 1.0040 XDUB 15:43:48 00023491463TRDU1 1,535 1.0040 XDUB 15:47:33 00023491550TRDU1 1,369 1.0040 XDUB 15:47:33 00023491549TRDU1 3,170 1.0040 XDUB 15:48:17 00023491558TRDU1

