Die UmweltBank AG lädt ihre Aktionäre für Donnerstag, den 5. November 2020 um 11 Uhr, zu einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung ein. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,33 EUR je Aktie. Bereits seit 15 Jahren zahlt die unabhängige Privatbank jedes Jahr eine Dividende an ihre Aktionäre aus. 2019 stieg die Ausschüttung sogar zum zehnten Mal in ...

