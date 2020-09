Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Auftakt in die neue Handelswoche kann sich mehr als sehen lassen. Der DAX legte gestern satte 400 Punkte zu. Und auch aus Übersee kommt Unterstützung. Die US-Indizes zogen ebenfalls kräftig an und sorgen damit für gute Vorgaben. Bei den Einzelwerten geht es heute um Boeing, Amazon, Nvidia, Siemens, die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Lufthansa. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.