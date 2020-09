FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hella haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit Kursgewinnen auf einen angekündigten Anteilsverkauf reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Autozulieferers zuletzt um 1,4 Prozent auf 43,00 Euro.

Der Beleuchtungs- und Elektronikspezialist will das Geschäft mit Software für Frontkameras an Volkswagen verkaufen. Angaben über den Preis machte das Unternehmen nicht. Der Verkauf werde aber zu einem außerordentlichen Ertrag in der Größenordnung von rund 100 Millionen Euro führen, teilte der Autozulieferer mit.

Der in Aussicht gestellte Ertrag sei zwar positiv, die Investoren seien von der strategischen Logik des Deals aber nicht überzeugt, gab ein Händler am Morgen zu bedenken./edh/zb

DE0007664039, DE000A13SX22