29..09.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) wollte sich frisches Geld holen und ist damit letztendlich an den Vorgängen um NIKOLA gescheitert - gestern abend musste man es einräumen: "..., the Company's Board of Directors has resolved to cancel the Subsequent Offering. ..." Der dauerhafte Handel zuerst am und dann weit unter dem Zeichnungspreis ließ NEL keine andere Wahl. Vom Betrag her ist das Scheitern der Kapitalerhöhung kein Beinbruch - zum Ende des Q2 verfügte NEL über Cashpositionen von rund 2,6 Mrd. NOK (ca. 260 Mio. EUR). Die geplante Kapitalerhöhung, die jetzt scheiterte hätte "nur" ...

