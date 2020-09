Während am EUR Credit Primärmarkt gestern nur BNG aus dem SSA Segment eine EUR 1 Mrd. Sustainability Senior Anleihe bei MS+8 BP (12J; Ratings: Aaa/AAA/AAA) preiste, füllte sich die Dealpipeline hingegen deutlich. Mizuho Financial Group plant eine grüne EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und/oder 10 Jahren zu emittieren. Sumitomo Mitsui mandatierte erstmalig einen EUR Benchmark Covered Bond (7J, erwartetes Rating: Aaa). Volvo Car beabsichtigt einen EUR Benchmark Green Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren zu emittieren. Die Roadshow dauert noch bis inkl. heute an. Ebenfalls aus dem Automobilsektor gab Scania bekannt eine EUR 500 Mio. Senior Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren emittieren zu wollen. Die Emission könnte ebenfalls bereits heute ...

