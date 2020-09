Am Dienstag hat es zunächst den Anschein, als könnte der DAX seine am Vortag erzielten Gewinne verteidigen. Aktuell wird der deutsche Leitindex bei 12.871 Zählern auf dem Niveau des Schlusskurses vom Montag berechnet. Zum Wochenauftakt war der DAX um mehr als 3 Prozent in die Höhe geklettert, nachdem er in der Vorwoche um mehr als 4 Prozent im Wert abgerutscht war. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

