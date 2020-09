iRobot iRobot (WKN: A0F5CC) ist die erste Aktie im Bunde von vier Technologieaktien für den Monat Oktober. Das amerikanische Unternehmen ist vorwiegend dafür bekannt, Haushaltsroboter herzustellen. Das wohl bekannteste Modell davon ist der Staubsauger-Roboter Roomba. Was in erster Linie sehr unspektakulär klingt, vereint allerdings einige Top-Technologien der Zukunft in einem Unternehmen. Immerhin beschäftigt sich iRobot mit Robotik, die auf künstlicher Intelligenz aufbaut. Diese ermöglicht es den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...